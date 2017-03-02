İsveç zorunlu askerliği geri getiriyor

İsveç'te 2010 yılına kadar yürülükte olan ve sonrasında kaldırılan mecburi askerlik hizmeti yeniden gündemde.

İsveç'te 2010 yılına kadar yürülükte olan ve sonrasında kaldırılan mecburi askerlik hizmeti yeniden gündemde.

Parlamentonun büyük çoğunluğu tarafından desteklenen değişiklikle, ilk etapta, 4 bin kadın ve erkeğin askerliğe alınmasının amaçlandığı açıklandı. Bu 4 bin kişi, 1999 yılı doğumlu toplam 13 bin kişi arasından seçilecek ve eşitli psikolojik ve fiziksel teste tabi tutulacak.

ASKERLİ 12 AY OLACAK

BBC'nin Türkçe’de yer alan habere göre, mecburi askerlik hizmetinin 12 ay süreceği ve adayları orduya profesyonel asker olarak kazandırılmaya çalışılacağı bildirildi. İsveç’te 2010 yılına kadar mecburi askerlik hizmeti bulunuyordu.

52 BİN PERSONELİ VAR

2015 yılında yapılan araştırmaya göre, İsveç’in tam zamanlı 52 bin askeri personeli bulunuyor.

NATO üyesi olmayan İsveç’in hükümeti, Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki askeri faaliyetleri nedeniyle, çeşitli kereler endişesini dile getirmişti.

İsveç ordusu, Sovyetler Birliği döneminde Moskova’ya bağlı olan 3 Baltık ülkesi ile sınırındaki Gotland adasına bir garnizon yerleştirmişti.