Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsveç’te bomba kuşkusuyla iki tren ve bir istasyon boşaltıldı

Stockholm yakınlarında Södertälje ile Göteborg yakınlarında iki ayrı tren ve  Göteborg Tren İstasyonu bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Her iki tren istasyonundan da tren seferleri durduruldu.
19:399 Şubat 2017
Dünya
İsveç’te bomba kuşkusuyla iki tren ve bir istasyon boşaltıldı
Stockholm yakınlarında Södertälje ile Göteborg yakınlarında iki ayrı tren ve  Göteborg Tren İstasyonu bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Her iki tren istasyonundan da tren seferleri durduruldu.

Polis iki ayrı trene yönelik yapılan bomba ihbarlarının birbirleriyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.

Bomba ihbarı yapılan her iki trende de yolcuların boşaltılmasının ardından bomba aramasının başlatıldığı öğrenildi.

resimid_3072739

Stockholm'den güney istikametine giden bütün tren seferlerinin durdurulması sonucu Stockholm tren istasyonunda yolcular arasında büyük kargaşa yaşandı.

resimid_3072740

Polisten son dakika yapılan açıklamada Göteborg yakınlarında boşaltılan tren ile Göteborg tren istasyonlarındaki güvenlik alarmının durdurulduğu,bagajlarını almadan treni terk etmek zorunda kalan yolcuların bagajlarının teslim edilmesine başlanacağı belirtildi.

DHA
Son güncelleme: 20:1909.02.2017
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar