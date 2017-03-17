İsviçre’de “Çanakkale Geçilmez Kültür ve Eğlence Programı” iptal edildi

İsviçre'nin Basel kentinde yarın düzenlenecek olan ve sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’ın da katılacağı “Çanakkale Geçilmez Kültür ve Eğlence Programı” polis tarafından kamu düzeni güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle iptal edildi. 500 kişinin katılması beklenen etkinlikte Türk sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Nejla Çakmakçı da sahne alacaktı.

İsviçre'nin Basel kentinde yarın düzenlenecek olan ve sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’ın da katılacağı “Çanakkale Geçilmez Kültür ve Eğlence Programı” polis tarafından kamu düzeni güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle iptal edildi. 500 kişinin katılması beklenen etkinlikte Türk sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Nejla Çakmakçı da sahne alacaktı.

Etkinliğe karşı gelen ANTİFA grubu, sosyal medya üzerinden Basel polisine etkinliği iptal etmemesi durumunda karşı gösteri yapacaklarını duyurmuş, paylaşımlarında, polisin etkinliği iptal etmemesi durumunda her türlü çareye başvurarak etkinliği engelleyecekleri tehdidinde bulunmuştu. Basel polisi, bugün yaptığı durum değerlendirmesi sonunda Reinach beldesinde her türlü etkinliği yasakladığını duyurdu.

İSVİÇRE MEDYASINDA ÇIKAN HABERLER

İsviçre'nin çeşitli gazetelerinde, etkinliğin ‘kültür ve eğlence’ adı altında 16 Nisan'da Türkiye'de yapılacak olan referandumda Türk vatandaşlarına ‘evet’ oyu vermeleri için çağrıda bulunulacağı yazılmıştı. İsviçre medyası, 1981 yılında dönemin Papa’ya suikast girişimine dikkat çekti.

İsviçre Türk Federasyon, yayınladığı basın bildirisinde, İsviçre medyasında çıkan haberlere tepki göstermiş ve İsviçre’deki bazı gazetelerde “Çıkan asılsız haberleri kabul etmiyor, yanlı ve maksadını aşan bir haber yapmış olduğunu üzülerek görmüş bulunuyoruz“ denilmişti.