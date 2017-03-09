İsviçre’den Çavuşoğlu’na yeşil ışık

İsviçre Federal Hükümeti, Zürih Belediye Meclisi’nin Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Pazar günü Zürih’te ‘Referandum Öncesi Halk Buluşması’ programının iptal edilmesi talebini reddetti.

Zürih Belediye Meclisi güvenlik sorunu endişesi taşıdığını öne sürerek programın iptalini Federal Hükümet'ten talep etmişti. Belediye Güvenlik Dairesi Başkanı Urs Grob, büyük protestolar olabileceğine dikkat çekerek yoğun güvenlik önlemleri alınması durumunda bile programın güvenli ve huzur içerisinde yapılamayacağını savunarak programın iptal edilmesini istemişti.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili, “Biz Dışişleri Bakanlığı olarak fikir ve düşünce özgürlüğüne çok önem veriyoruz“ açıklamasının ardından İsviçre Federal Hükümeti, Zürih Belediye Meclisi'nin, Çavuşoğlu'na yönelik isteğinin geri çevrildiğini açıkladı.

DHA