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İtalya’da mevcut kurallar devam edecek!

İtalya, ABD ve İngiltere'nin İstanbul'u da kapsayan uçuşlarda kabin yasağına benzer bir yasak almama kararı aldı.
23:3723 Mart 2017
Dünya
İtalya’da mevcut kurallar devam edecek!
İtalya, ABD ve İngiltere'nin İstanbul'u da kapsayan uçuşlarda kabin yasağına benzer bir yasak almama kararı aldı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, İtalyan Havayolu Ulaşımı ve Havaalanları Güvenlik Bankalararası Komitesi ve italyan Sivil Havacılık Kurumu bugün yaptığı toplantıda ABD ve İngiltere'nin İstanbul'u da kapsayan uçuşlarda kabin yasağına benzer bir yasak almama kararı aldı.

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Bu kararla, güvenlik önlemlerinde bir değişikliğe gitmeyen İtalya'da mevcut kurallar sürecek.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

Son güncelleme: 23:4423.03.2017
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