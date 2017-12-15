İtalya’da ‘ölme hakkı’ yasası Senato’dan geçti!

Ön direktif olarak da bilinen yaşama iradesiyle hastalar, tedavinin belli bir aşamasında, kararlarıyla ilgili iletişim kuramayacak duruma gelmeleri ihtimaline karşı, “hayatın sonundaki hastaya yaklaşımı” önceden belirleyebilecek. Buna göre hastalar, suni beslenmeyi de reddedebilecek.

İtalya’da Senato, yaşama iradesine ilişkin, “Biotestamento” yasa tasarısını 180 evet oyuyla kabul etti

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Senato, yasa tasarısını 180 evet, 71 hayır ve 6 çekimser oy ile onayladı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yaşama iradesi: Senato'dan medeni bir seçime yeşil ışık yandı. İnsan onuru için ileriye doğru atılmış bir adım.” ifadelerini kullandı.

Ülkede “ölme hakkı”nı savunan aktivistler ise yasanın büyük tartışmaya neden olan Eluana Englaro'nun 2009 yılındaki ölümünden 8 yıl sonra “nihayet” geçtiğini söyledi.

18 Ocak 1992’de meydana gelen kaza sonucunda komaya giren Englaro'nun babası, 1999 yılında Lecco Mahkemesine başvurarak kızının suni beslenmesine son verilmesini istemişti. Mahkeme, bu talebe olumsuz yanıt vermişti. Yıllarca ailesinin hukuk mücadelesini sürdürdüğü Englaro, 2009 yılında suni beslenmesine son verilerek hayatını kaybetmişti.

Baba Beeping Englaro, “Bir daha, Eluana'nınki gibi trajedi içinde trajedi yaşanmayacak. Bugün, herkesin hak ve özgürlükleri açısından önemli bir gün.” değerlendirmesinde bulundu.

Birçok siyasi partinin desteklediği yasa tasarısı din adamları tarafından eleştiriliyor.

İtalyan Piskoposlar Konferansı (CEİ) Sağlık Ofisi Direktörü papaz Massimo Angelelli, yasanın “sorumluluklarını azaltarak doktorları, kamu sağlığı merkezlerini koruduğunu ancak acı çeken insanları korumada pek etkili görünmediğini” belirtti.