İtalya’da ‘The Godfather’ kararı: Mafya babası, vaftiz babası olamaz

Sicilya adasındaki Monreale bölgesi Başpiskoposu Michele Pennisi, vaftiz babalığı görevinin mafya liderlerine verilmesini yasakladı.

Adı mafyayla özdeşleşen ve “Baba” (The Godfather) filmine de konu olan Corleone kasabasının da içinde yer aldığı Sicilya adasında Monreale bölgesi Başpiskoposu Michele Pennisi, Hristiyan geleneğinde önemli yere sahip olan vaftiz babalığı gibi sorumlulukların mafya liderlerine verilmesini bir kararnameyle yasakladı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Başpsikopos Pennisi, İtalyanca’da hem “vaftiz babası” hem de “mafya babası” anlamında kullanılan “padrino” unvanının, mafya liderlerine hak etmedikleri bir dini saygınlık kazandırdığını vurguladı.

Michele Pennisi, yayımladığı kararnamede “Yüz kızartıcı suçlardan sorumlu olanlar, skandallara yol açanlar, mafya örgütlenmelerine ya da İncil’deki değerlere aykırı gizli örgütlere bağlı olanlar ve haklarında kasıtlı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan kişiler vaftiz ve güçlendirme (krismasyon) merasimlerinde babalık görevine kabul edilemezler” diye yazdı.

‘BU İKİ DÜNYA BİRBİRİYLE BAĞDAŞMAZ’

Başpiskopos, “Mafya kiliseden ‘baba’ unvanını alarak liderlerine bir nevi dini saygınlık sağlamak için kullanıyor. Aslında bu iki dünya birbiriyle asla bağdaşamaz” dedi. Din adamı, vaftiz babaların görevleri arasında çocukların iyi bir dini eğitim almasını sağlamanın da yer aldığını belirterek, “İncil’e tam zıt şekilde yaşayan bu kişiler bunu nasıl yapabilir?” diye sordu.

MAFYADAN TEHDİT ALMIŞTI

Pennisi, 2008’de de bir mafya lideri için dini cenaze töreni yapılmasına izin vermemiş ve bu yüzden ölüm tehditleri almaya başlamıştı. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da Haziran 2014’te, ‘Ndrangheta mafyasının merkezi Calabria bölgesinde yaptığı konuşmada mafya üyelerini aforoz etmişti.

Papa Francesco, İtalya’da her yıl 21 Mart’ta düzenlenen mafya kurbanlarını anma günü vesilesiyle de bir mektup yazarak mafyayla mücadele çağrısı yaptı. İtalyan Katolik Kilisesi’ne bağlı Avvenire gazetesi tarafından bugün yayımlanan mektupta Papa, “Daha adil ve gangster ikliminden uzak bir toplum inşası için” çalışılmasını istedi.