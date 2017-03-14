İtalya’dan Türkiye ve Hollanda’ya “gerilimi düşürün” çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik krize ilişkin bir açıklama yaparak, her iki tarafa da kullandıkları dili yumuşatma çağrısında bulundu ve Türkiye ile ihtilaf yaratmanın kimsenin yararına olmadığını belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik krize ilişkin bir açıklama yaparak, her iki tarafa da kullandıkları dili yumuşatma çağrısında bulundu ve Türkiye ile ihtilaf yaratmanın kimsenin yararına olmadığını belirtti.

Sırbistan’da mevkidaşı Ivica Dacic ile ortak düzenledikleri basın toplantısında konuşan Angelino Alfano, “Her iki taraftan da, kullandıkları dili yumuşatmaları ve her türlü polemikten kaçınmalarını istemek zorundayız. Türkiye ile sert bir çatışmaya girmek hiç kimsenin çıkarına değil” dedi.

Türkiye’de referandum nedeniyle bir kampanya yürütüldüğünü çok iyi bildiklerini dile getiren Bakan Alfano, “Aynı zamanda Hollanda gibi bazı ülkelerin aldıkları pozisyonu da anlayabiliyoruz” dedi.

Türkiye ve İtalya ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayan Alfano, “Bu, herkes tarafından biliniyor. Türkiye ile mükemmel işbirliğine sahip olduk. Ancak bu, geleneğimizin ve tarihimizin müsaade etmediği şeylere gözlerimizi kapatmamız gerektiği anlamına gelmiyor” diye konuştu.

DHA