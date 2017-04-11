Hatay’da gözaltına alınan İtalyan gazeteci sınır dışı edilecek

Hatay'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande'nin 48 saat içinde sınır dışı edileceği belirtildi. Grande'nin neden gözaltına alındığı ise henüz netlik kazanmadı.

İtalyan ANSA haber ajansının aktardığına göre, 35 yaşındaki Gabriele del Grande, yapılan güvenlik kontrolleri sırasında dün gözaltına alındı.

Türkiye’deki İtalyan diplomatik kaynaklar, gözaltı gerekçesinin henüz bilinmediği Del Grande’nin sınır dışı edileceğini bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı kaynakları da ANSA’ya yaptığı açıklamada, “İzmir’deki İtalya Konsolosluğu ve Ankara’daki Büyükelçilik yetkililerimiz, Suriye sınırına yakın bir bölgede gözaltına alınan İtalyan gazetecinin durumunu büyük dikkatle takip etmektedir” ifadesini kullandı.

Del Grande’nin, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlattığı yeni kitabı için bazı röportajlar yapmak üzere birkaç gün önce Türkiye’ye gittiği bildirildi.

La Presse haber ajansı, bir dönem Türkiye’de geçici görevde bulunmak için yabancı gazetecilerin basın kartının yeterli olduğunu, ancak şimdi ek izinler almak gerektiğini bildirdi. Aynı ajans, İtalyan yetkililerin, Del Grande’nin gözaltına alınma gerekçesinin buna bağlı olup olmadığını doğrulayamadıklarını bildirdi.

Gabriele Del Grande, toplam 12 ay süreceğini belirttiği kitabına ilişkin araştırma süreci için kitle fonlaması (crowdfunding) yöntemiyle finansal destek topluyordu.

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SAHTE DÜĞÜN KONVOYUYLA SAVAŞTAN KAÇIŞ

Geçen aylarda da bu projesinden dolayı birçok kez Türkiye’de bulunan Gabriele Del Grande, Akdeniz’deki göç krizine ilişkin çalışmalarıyla biliniyor. Bu konuya ilişkin yazılarını yıllardır “Fortress Europe” adlı blog sitesinde yayımlayan Del Grande, “Gelin Tarafı (Io Sto Con La Sposa)” adlı belgeselle dikkat çekmişti.

Del Grande’nin, Yönetmen Antonio Augugliaro ve Filistin asıllı Suriyeli Şair Khaled Soliman al Nassiry’le birlikte hazırladığı uzun metrajlı belgeselde, Suriye’den kaçan Filistinli ve Suriyeli 5 göçmeni İtalya’dan İsveç’e sokmak için kurguladıkları yolculuğun anbean hikâyesi anlatılıyor.

Avrupa’nın göçmen politikalarını ve sınırları eleştirel nitelikteki belgeselde, 23 kişiden oluşan sahte düğün konvoyu, 5 gün süren yolculuğun ardından 3 bin kilometre boyunca Fransa, Lüksemburg, Almanya ve Danimarka’yı hiçbir engele takılmadan geçerek, İsveç’e kadar ulaşıyor.

Belgesel, 5 göçmenin İsveç’ten siyasi sığınma almasıyla son buluyor.

(DHA)