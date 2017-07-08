Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ivanka, babasının koltuğuna oturdu

Almanya'nın Hamburg kentinde devam eden G20 Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka gündem oldu.

Sozcu.com.tr
14:448 Temmuz 2017
Dünya
Ivanka, babasının koltuğuna oturdu
Almanya'nın Hamburg kentinde devam eden G20 Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka gündem oldu.

Beyaz Saray’da babasının danışmanı olarak görev alan ve bu görev doğrultusunda Hamburg’da bulunan Ivanka, bugün toplantı sırasında dünya liderlerinin arasında oturdu.

İngiltere’nin saygın haber portallarından Independent’ta yer alan habere göre babasının ikili görüşmeler için katılamadığı toplantıda babasının yerine oturan Ivanka Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in arasına oturarak görüşmeleri takip etti.

ivanka1

Afrika, sağlık ve mülteci sorunu konusunda görüşmeler yapıldığı sırada Donald Trump ikili görüşme yapmak için yuvarlak masa toplantısına katılmamıştı. ABD’li yetkililer Ivanka Trump’ın liderlerle birlikte masaya oturması konusunda bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Son güncelleme: 14:5308.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar