Ivanka, babasının koltuğuna oturdu

Almanya'nın Hamburg kentinde devam eden G20 Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka gündem oldu.

Beyaz Saray’da babasının danışmanı olarak görev alan ve bu görev doğrultusunda Hamburg’da bulunan Ivanka, bugün toplantı sırasında dünya liderlerinin arasında oturdu.

İngiltere’nin saygın haber portallarından Independent’ta yer alan habere göre babasının ikili görüşmeler için katılamadığı toplantıda babasının yerine oturan Ivanka Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in arasına oturarak görüşmeleri takip etti.

Afrika, sağlık ve mülteci sorunu konusunda görüşmeler yapıldığı sırada Donald Trump ikili görüşme yapmak için yuvarlak masa toplantısına katılmamıştı. ABD’li yetkililer Ivanka Trump’ın liderlerle birlikte masaya oturması konusunda bir açıklama yapmaması dikkat çekti.