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Ivanka Trump’ın bakışları olay oldu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a konuk oldu. İki liderin görüşmesinde Trump'ın kızı Ivanka Trump da hazır bulundu. Kanada'nın Başbakanı Trudeau'nun yanında oturmayı tercih eden Ivanka'nın bakışları olay oldu.
21:5414 Şubat 2017
Dünya
Ivanka Trump’ın bakışları olay oldu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a konuk oldu. İki liderin görüşmesinde Trump'ın kızı Ivanka Trump da hazır bulundu. Kanada'nın Başbakanı Trudeau'nun yanında oturmayı tercih eden Ivanka'nın bakışları olay oldu.

Birçok genç kızın takip ettiği Kanada Başbakanı Trudeau, hayranları arasına bir yenisini daha ekledi; ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump…

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FOTO: REUTERS

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FOTO: REUTERS

Görüşmede İvana Trump’ta, Trudeau’nun yanında oturmayı tercih etti ve görüşme boyunca genç başbakana hayran hayran baktı.

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Trudeau'nun Beyaz Saray ziyareti sırasında çekilen ve Ivanka Trump'ın Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf da dikkat çekti. Fotoğrafta Trump'ın koltuğu kızı Ivanka Trump’a bıraktığı görülüyor. ABD Başkanı Trump ile Kanada Başbakanı Trudeau ise ayakta duruyorlar.

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FOTO: REUTERS

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FOTO: REUTERS

Son güncelleme: 22:0214.02.2017
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