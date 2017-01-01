Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Japonya'da karşılaşabileceğiniz en değişik yerlerden biri de ülkenin ünlü aşk otelleri...
Değişik konseptlerde dizayn edilmiş bu oteller hem turistlerin hem de "özel hayatlarına" zaman ayıramayan Japonlara sıkça hizmet veriyor.
İlk olarak 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu oteller bu tarihe kadar popülerliğini artırdı ve Çin başta olmak üzere Uzakdoğu'nun diğer ülkelerine de yayıldı.
37 binden fazla aşk oteli Japonya’da kağıt gibi duvarlardan şikayetçi çiftlere, çocuklarından dolayı huzur bulamayan evlilere, gizli buluşmak isteyenlere hizmet veriyor.
Bu bir şehir efsanesi mi, yoksa böyle mekanlar gerçekten var mı diye soranlara cevabı fotoğrafçı Belçikalı fotoğrafçı veriyor.
"Love Hotel” olarak bilinen bu mekanların birkaçını ziyaret eden Zaza Bertrand sıradışı bir çalışmaya imza attı.
İşte o oteller ve ilginç odaları...
Japonya'nın fantezi odalarında neler oluyor?
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

Tırnak diplerindeki beyazlara dikkat!

Dünyanın en pahalı 15 savaş makinesi

30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken besinler

Şeker tüketince vücutta bakın neler oluyor

2016'nın en zengin milyarderleri

NASA'nın 2016'da çektiği en iyi Dünya fotoğrafları

2016'dan daha kötü geçen 7 sene

Bir zamanlar İran

2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabileceğiniz ancak 2017'de alamayacağınız şeyler

Su içmenin faydaları

Sevgilisi, George Michael'ı yatağında ölü buldu

Egea dünya turunda

Tüyler ürpertici Nazi deneyleri

Bu bitkiye dokunmak yasak!

Kimsenin giremediği yere o girdi!

Dünyanın en izole toplumlarından birinde yaşam!

Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?

Çayın hiç bilmediğiniz faydaları

Bu yiyecekleri asla birlikte tüketmeyin

Sırtüstü yatanlar dikkat!

Avrasya Tüneli dün böyle açıldı

Dünyanın en tehlikeli kamp konaklaması

Sık seyahat edenler dikkat!

Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya

Büyükelçi suikastı gazete manşetlerinde

Bilimadamları onları inceliyor

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülme anı kare kare böyle görüntülendi

51. Bölge uydu fotoğrafları ile deşifre oldu

Kayseri'de hain saldırı

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Kayseri'deki patlamadan ilk görüntüler
Yorumlar