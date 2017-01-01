Japonya'nın fantezi odalarında neler oluyor?

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tJaponya&#8217;da karşılaşabileceğiniz en değişik yerlerden biri de ülkenin ünlü aşk otelleri&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tDeğişik konseptlerde dizayn edilmiş bu oteller hem turistlerin hem de &#8220;özel hayatlarına&#8221; zaman ayıramayan Japonlara sıkça hizmet veriyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİlk olarak 1960&#8217;lı yıllarda ortaya çıkan bu oteller bu tarihe kadar popülerliğini artırdı ve Çin başta olmak üzere Uzakdoğu&#8217;nun diğer ülkelerine de yayıldı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t37 binden fazla aşk oteli Japonya’da kağıt gibi duvarlardan şikayetçi çiftlere, çocuklarından dolayı huzur bulamayan evlilere, gizli buluşmak isteyenlere hizmet veriyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBu bir şehir efsanesi mi, yoksa böyle mekanlar gerçekten var mı diye soranlara cevabı fotoğrafçı Belçikalı fotoğrafçı veriyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t&#8220;Love Hotel” olarak bilinen bu mekanların birkaçını ziyaret eden Zaza Bertrand sıradışı bir çalışmaya imza attı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİşte o oteller ve ilginç odaları&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .