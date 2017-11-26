Kaçakçılığın böylesi görülmedi: Selfie bile çektiler

Son dönemde dünya siyasetinin en önemli konularından bir insan kaçakçılığı... İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Sun, Arnavutluk'tan İngiltere'ye kaçak yollarla giden insanların çektiği selfie ve mesajları paylaşarak yetkililere adeta, "Güle eğlene kaçak yolla ülkeye giriyorlar" mesajı verdi.

İngiltere’nin çok satan tabloid gazetesi The Sun, Arnavutluk’tan kaçak yollarla kamyonetlerin arkasında ve eşyaların arasında saklanarak ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan insanların çektiği fotoğrafları yayınladı.

Fotoğraflarda, kalabalık erkek grupları elleriyle selam işareti verirken, bazıları da özçekim yaparken görüntülendi. The Sun, “Utanmadan ve zor durumda olmalarına rağmen bir fotoğrafla bu anı ölümsüzleştiriyorlar ve “#yolda” diye mesajlar atıyorlar” ifadesini kullandı.

Kamyonetlerin arkasında nefes almak için özel olarak tasarlanan borularla hayata tutunan ve saatler boyunca yolculuk yapan adamların mutluluğuna dikkat çeken İngiliz basını, Arnavutluk hükümetinin İngiltere’yi bir yumuşak geçiş noktası olarak gördüklerini ifade ettiğini okuyucuların duyurdu.

Başta The Sun ve Daily Mail’de yer alan haberlerde Londra hükümetinin kaçak göçmenleri sınır dışı etmek için çağrıda bulunulurken, “Bu yılın başında 6 Arnavut katilin İngiltere’ye kaçak yollarla girdiği ortaya çıkmıştı” ifadesi dikkat çekti.