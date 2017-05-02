Kadın firavun Hatşepsut'un tapınağı ilgi çekiyor

Antik Mısır'ın 18. hanedanı döneminde hüküm süren kadın firavun Hatşepsut'un Luksor'daki tapınağı ilgi görüyor.
Mısır'ın orta kesimlerinde birçok antik yapıya ev sahipliği yapan Luksor şehri, antik medeniyetin 18. hanedanından I. Thutmose'nin Kraliçe Ahmose’den olan kızı Hatşepsut'un tapınağını da barındırıyor.
Luksor'un Nil Nehri'ne bakan batı kıyısında yer alan, arkasını dev kayalıklara dayayan geniş arazide inşa edilen Hatşepsut Tapınağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Dünyanın farklı yerlerinden gelen turistler, kayalık bir yamacın eteğinde yükselen tapınağa yoğun ilgi gösteriyor.
Üç katlı olarak kademeli bir taraça sistemiyle inşa edilen tapınak, mimari yapısıyla ziyaretçileri adeta büyülüyor.
Mısır bilimci Besam eş-Şema, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iktidarda bulunduğu zaman dilimi konusunda çeşitli görüşler olsa da Hatşepsut'un M.Ö 1479 -1458 yılları arasında hüküm sürdüğünü belirtti.
Şema, tarihteki ilk kadın firavunlardan sayılan Hatşepsut'un emriyle Mimar Senmut tarafından planlanan tapınağın, asırlar geçmesine rağmen görkemini koruduğunu ifade etti.
Tapınakta, iktidara geldikten sonra bir kral gibi giyinen ve takma sakal kullanan Hatşepsut'un, sakallı olarak tasvir edilmiş heykelleri bulunduğunu söyleyen Şema, girişte de tapınağın maketi bulunduğunu dile getirdi.
Rivayete göre, hakimiyet yılları boyunca barışçıl bir politika izleyen Hatşepsut, yalnızca isyan bastırmak için sefere çıkmıştır.
İmara önem veren ve dönemindeki en büyük ticaret yolunun girişimcisi olan Hatşepsut sayesinde Mısır'ın o tarihlerde refaha kavuştuğu anlatılıyor.
Mimar Senmut'a kendisi için bir tapınak inşa ettirmesi talimatı veren Hatşepsut'un, ölümünün ardından yerine III. Thutmose geçmiştir.