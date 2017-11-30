Kadına şiddette bu kadarı da olmaz… Her beğeniye bir yumruk attı

Dünya Paraguay'da yaşayan Adolfina Camelli Ortigoza ve Pedro Heriberto Galeano'yu konuşuyor. Bunun sebebi de ne yazık ki bir şiddet olayı. Ortigoza ile evli olan kıskanç adam, Facebook üzerinden genç kadının fotoğrafı beğenildikçe yumruk attı. Hastanelik olan genç kadın tanınmaz hale geldi.

Paraguay’da korkunç bir kadına şiddet olayı yaşandı… 21 yaşındaki Adolfina Camelli Ortigoza, kıskanç eşi Pedro Heriberto Galeano’nın korkunç bir şekilde saldırısına uğradı. Kıskanç Galeano, genç kadının Facebook’taki fotoğrafı beğenildikçe Adolfina’ya yumruk attı.

Genç kadını cezalandırmak için böyle bir şey yapan Galeano, şikayetler üzerine gözaltına alındı. Genç kadının avukatı Arnaldo Martinez, “Asuncion’da yaşayan müvekkilimi kıskanan kocası önce beğeni geldikçe saldırıyordu ve her beğeni ve etkileşimle birlikte yumruk vuruyordu. Fakat daha sonra müvekkilimin Facebook sayfasını yönetmeye başladı ve saldırmak istediği zaman bir fotoğraf paylaşarak şiddete kendine göre zemin oluşturdu” ifadesini kullandı.

Genç kadının şiddet dolayısıyla yüzünün ameliyatla neredeyse baştan yapıldığını söyleyen avukat, “Çenesi kırıldı ve cildi çürüdü. Bağırmasın diye ağzına pamuk tıkadığı için dişleri haricinde bütün vücuduna zarar verdi” dedi.

Güvenlik güçleri saldırgan adamın babasının durumdan rahatsız olduğu ve polise öz oğlunu ihbar ettiğini açıkladı. Gözaltına alınan Galeano, 30 yıl hapis ceza istemiyle yargılanacak.