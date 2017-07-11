Kadınlar, erkeklerden daha iyi yönetici çıktı

Norveç'te 3000 yönetici ile yapılan bir araştırma, kadınların yöneticilik pozisyonlarına erkeklerden daha uygun olduğunu, daha üstün liderlik vasıflarına sahip olduklarını ortaya koydu.

BI Norveç İşletme Okulu’nun yaptığı araştırmaya göre kadınların, birçok alanda erkeklerden daha iyi lider olduğu belirlendi. Araştırma için yöneticilerin hem kişilikleri, hem de iş hayatında baskın çıkan özellikleri karşılaştırıldı.

Yöneticiler, inisiyatif alma ve net iletişim kurma; farklı fikirlere açıklık ve yenilik getirme yeteneği; sosyallik ve desteyleyicilik; sistemli yönecilik ve amaçları belirleyebilme dahil beş kategoride incelendi. Bu beş kategoriden dördünde, kadınlar erkeklerden daha iyi performans gösterdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre erkeklerin iş hayatına bağlı stresi yönetme konusunda daha iyi olduğu görüldü. Erkeklerin duygusal dengesinin de kadınlara göre daha yüksek çıktığı belirlendi.

Araştırmayı yürüten Profesör Oyvind Martinsen, “İş yerleri her zaman müşterileri kendilerine çekebilmeli ve üretim ve kârını artırabilmeli. Elimizdeki sonuçlar, kadınların yenilik getirme, bunun yanında net ve etkili bir şekilde yönetmede erkeklere göre daha iyi olduğunu gösterdi” dedi. Her ne kadar araştırmalar ışığında kadınların iş hayatındaki rolünün güçlenmesi beklenirken gerçekler hiç de öyle değil. Örneğin ABD’nin en büyük 500 şirketinde kadın yönetici sayısı geçen sene yüzde 12 düştü.