Kahraman bebek ikizini kurtardı

İki yaşındaki bebeğin ikizini devrilen dolabın altından kurtardığı görüntüler internette son günlerin en çok izlenen videolarından biri oldu.

İki yaşındaki bebeğin ikizini devrilen dolabın altından kurtardığı görüntüler internette son günlerin en çok izlenen videolarından biri oldu.

ABD’nin Utah kentinde yaşanan olayda, ikiz bebekler oyun oynarken odadaki büyük şifonyerin üzerine tırmanıyorlar.

Bebeklerin ağırlığıyla yerinden oynayan şifonyer devriliyor ve ikizlerden birinin üzerine düşüyor.

Şans eseri kurtulan Bowdy Shoff isimli bebek önce dolabın etrafında dolanıyor. Bir süre etrafa bakındıktan sonra ağır şifonyeri hareket ettirerek, kardeşi Brock’u ezilmekten kurtarıyor.

ABD’de her sene 25 bin 400 çocuk devrilen mobilyalar nedeniyle yaralanıyor. Üstelik bu yaralanmalar nedeniyle her iki haftada, bir çocuk yaşamını yitiriyor. İkizlerin anne ve babası da bu duruma dikkat çekmek için videoyu Youtube’a yüklediklerini ifade ediyorlar.