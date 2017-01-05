Kahraman bebek videosu sahte mi

İki gündür dünyanın gündeminden düşmeyen, kardeşini kurtaran bebeğin videosunun düzmece olduğu iddia edildi.

İki yaşındaki bebeğin ikiz kardeşini devrilen şifonyerin altından kurtardığı görüntüler Youtube’a yüklendiğinden bu yana 4 milyon kez izlendi. Ancak bazı izleyiciler tarafından inandırıcı bulunmayan videonun aile tarafından kurgulandığı iddia edildi.

Görüntüleri izleyenlerin büyük çoğunluğu iki yaşındaki Bowdy’nin kardeşini kahramanca kurtarmasına odaklansa da kimileri videodaki ‘tuhaflıklara’ dikkat çekti.

Yapılan yorumlarda çekmecelerin boş olması, odada kimsenin bulunmaması, üstelik şifonyerin devrilmesinden sonra da kimsenin bunu duyup bebeklerin yardımına koşmamasının şüphe uyandırdığı ifade edildi. Kameranın, odanın köşesinde bulunan şifonyere sabitlenmiş olması kafaları karıştıran bir diğer sorun.

Daha da ötesi ABD’de televizyon programlarına konuk edilen bebeklerin babasının, gizli kamera satan bir firmada çalıştığını söylemesi videonun viral reklam olduğu yorumlarını güçlendirdi.

Bu tür gizli kameralar özellikle bakıcıları gözetlemek için evlere yerleştiriliyor ve “bakıcı kamerası” olarak adlandırılıyor.

CNN’e konuşan aile ise bu iddiaları reddederek yaşananların tamamen bir tesadüf olduğu konusunda ısrarcı.

Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Facebook’ta bir kullanıcı, “Sahte! Hadi ama, çekmecelerin içinde hiçbir şey yok! Baba kamera şirketinde çalışıyor! Kamera olması gereken açıda değil! Kimse olayı duyup odaya gelmiyor! Sahtekarlık! 15 dakikalık şöhret” derken başka bir kullanıcı ise, “Umarım sosyal hizmetler gelip bu çocukları alır. Bu insanlar internette ünlü olmak için çocuklarının zarar görmesini göze alıyor. Çekmeceler boş, bakıcı kamerası şifonyere bakıyor… Çocuklar da dublör olarak kiralanmış olabilir mi?”