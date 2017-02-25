Kamera şakası için 90 dolar aldım!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın katil zanlısı Siti Aisyah, Endonezyalı büyükelçiliği yetkililerine yaptığı açıklamada, suikastten haberi olmadığını, kamera şakası yapması için kendisine 90 dolar ödendiğini, kendisinden Kim Jong-nam'ın yüzüne "bebek yağı" sürmesinin istendiğini anlattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın katil zanlısı Siti Aisyah, Endonezyalı büyükelçiliği yetkililerine yaptığı açıklamada, suikastten haberi olmadığını, kamera şakası yapması için kendisine 90 dolar ödendiğini, kendisinden Kim Jong-nam'ın yüzüne "bebek yağı" sürmesinin istendiğini anlattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üvey ağabeyi Kim Jong-nam’ın otopsisisinde VX sinir gazıyla öldürüldüğü belirlenmişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre Birleşmiş Milletler, VX sinir gazını kitle imha silahı olarak kabul ediyor. Geçen hafta Kuala Lumpur havaalanında iki kadının Kim’in yüzüne bir şey püskürttükten sonra kaçtıkları açıklanmıştı. Suikastin arkasında Kuzey Kore’nin olduğu iddia ediliyor. Ancak Pyongyang yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Olayla bağlantılı olarak şimdiye kadar üç kişi gözaltına alındı. Ancak polis, dördü Kuzey Koreli toplam yedi şüpheliyi arıyor.

BEBEK YAĞI VERDİLER

Endonezyalı büyükelçiliği yetkilileri, Kuala Lumpur’da Malezya’da gözaltına alınan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah ile görüştü.

Büyükelçi yardımcısı Andreano Erwin görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “Kendisinden bunu yapmasını birilerinin istediğini, Japon ya da Koreliye benzeyen birileriyle görüştüğünü, 400 ringnit (yaklaşık 90 dolar) aldığını ve kendisine bebek yağı verildiğini anlattı” dedi. Elçilik yetkilileri, kadının, saldırıda kullanılan kimyasaldan etkilendiğine dair bir işaret olmadığını belirtti.

VX NEDİR?

Berrak, bal rengi, yağlı yapıda olan kokusuz ve tatsız sıvının saptanması oldukça zor. VX sinir gazı, bilinen en zehirli kimyasal silahlardan biri ve sarin gazından çok daha kuvvetli. Bir damlası kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor. VX, 1993’te Kimyasal Silahlar Konvansiyonu (CWC) tarafından yasaklanmış, hükümetlerin gazı üretmesi veya depolaması engellenmişti.

NE YAPIYOR?

Gaz solunduğu, deriye veya göze temas ettiği takdirde sinir sistemine saldırıyor. Yalnızca kimyasal bir silah olarak kullanılan gaz, sprey veya buhar olarak ya da su, yemek veya tarım ürünlerine bulaştırılarak kişiyi zehirlemekte kullanılabiliyor. Zehirlenme belirtileri, böcek ilacından zehirlenmeye benziyor ve kişi gaza maruz kaldıktan hemen sonra tepkime gösteriyor. Zehirlenen kişi öksürmeye başlıyor, sonra göğsü sıkışıyor, hırıltıyla soluyor ve nefesi kesiliyor. Görüşü bulanıklaşmaya başlayan kişi, yorgun hissetmeye ve baş ağrısı çekmeye devam ediyor. Göz yaşarması, burun akması, karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma, kas seğirmesi veya kriz geçirme de belirtiler arasında. Eğer kişinin maruz kaldığı doz yeterince fazlaysa, sinir sistemini yok ederek ölümcül olabiliyor. VX kişinin kıyafetine bulaştığı taktirde, 30 dakika boyunca kıyafette kalıp buharlaştıktan sonra başkalarına etki edebiliyor.