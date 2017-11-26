Kanada ırkçı gösteriye izin vermedi

Kanada’nın Quebec City kentinde İslam karşıtı La Meute ve Storm Alliance isimli aşırı sağcı grupların düzenledikleri gösteriye müdahale eden polis, 44 kişiyi gözaltına aldı.

Quebec City Polis Sözcüsü Andre Turcotte, yaptığı açıklamada, aşırı sağcı La Meute ve Storm Alliance gruplarına mensup yaklaşık bin kişilik topluluğa, Quebec Liberal Partisinin toplantısının yapıldığı kongre merkezine yürüyüşe geçmeleri üzerine müdahale edildiğini söyledi.

İslam ve göçmen karşıtlığı ile bilinen grup üyelerinin, kongre merkezinin dışında önlem alan polis memurlarına kartopu atmaya başlaması üzerine göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Turcotte, protestocularla gösteriden önce planlamalarına yardımcı olmak için yoğun şekilde konuştuklarını ancak grup üyelerinin iletişimi reddettiğini söyledi.

Grubun gösteri için kendi güvenliğini organize ettiğini anlatan Turcotte, kamuflajlı kurşun geçirmez yelek giyen göstericilerden bir kısmının ellerinde copları olduğunu da ifade etti. Grubun bu üyelerinin kendilerini milis olarak nitelendirdiklerini kaydeden Turcotte, önce 21 kişinin, ardından da 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Turcotte, “Göstericilerin üzerinde silahlar, teleskopik çubuklar, sapanlar, şu an için bilinmeyen bir sıvı içeren şişeler bulundu. Gösteriler maddi hasarsız sona erdi.” dedi.

La Meute isimli aşırı sağcı örgüt, eski Kanada Ordusu askerlerinde Eric Venne ve Patrick Beaudry tarafından Ekim 2015’te Quebec eyaletinde kuruldu. İnsanları radikal İslam ve şeriat yasalarına karşı organize etmeyi temel amaç olarak açıklayan grubun, eyalet genelinde yaklaşık 40 bin üyesi ya da sempatizanı olduğu sanılıyor.

Aşırı sağcı bir başka grup olan Storm Alliance ise 2016’da Quebec'te Dave Tregget tarafından kuruldu. Mülteci ve İslam karşıtı olarak bilinen ve Kanada genelinde 3 bine yakın taraftarı olduğu iddia edilen grup, La Meute'nin eyaletteki eylemlerine de destek veriyor.