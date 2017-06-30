Körfez'de suların ısınmasına sebep olan Katar krizi sonrasında Katar Savunma Bakanı Ankara'da açıklama yaptı.

Görüşmeler için geldiği Ankara’da Al Araby Al Jadeed’e konuşan Halit El Atiyye, komşu ülkelerin uyguladığı ablukanın “kansız savaş ilanı” olduğunu açıkladı. El Atiyye, “Vatandaşlara zarar vermek ve Körfez ülkeleri arasındaki sosyal dokuyu parçalamak amacıyla kara, deniz ve hava sınırlarının kapatılması başka nasıl açıklanabilir” yorumunu yaptı.

Katar ve Türkiye’nin tarihi bir bağı olduğunu ve ilişkilerini güçlendirmek için Ankara’da bulunduğunu dile getiren El Atiyye, “Katar’daki ABD üssü kapatılmayacak” dedi.