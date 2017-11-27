Kanye West Türk şirketle davalık oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'e Türkiye'den dava açıldı. Davanın sebebi ise moda tasarımcısı olan ve markası bulunan West'in İstanbul merkezli bir aracıya borcunu ödememesi.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve son dönemde yaptığı tasarımlarla moda tasarımcılığına soyunan Kanye West’in adı bir dava haberiyle gündeme geldi. West Brands Fashion isimli markasıyla Yeezy Season 2 koleksiyonunu İstanbul’da üreten ünlü şarkıcı, iddiaya göre anlaştıkları %7’lik komisyonu ödemedi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Derya Gülseven, West Brands Fashion LLC’ye 22 Kasım’da dava açtı. 2015’te West’in ürünlerini üreten ve ABD’ye gönderen şirketin %7’lik komisyonu almadığı iddia edildi. Gülseven, “West Brands Fashion’a İstanbul’da fabrika bulmaya yardım ettik. Bunun toplam maliyeti 1.246.043 dolardı. Anlaşma bozuldu ama bana söz verilen 87.223 doları alamadım” dedi.

Fakat bu anlaşmazlığa rağmen West’e yardım eden Gülseven, markanın yeni koleksiyonu Yeezy Season 3’ün üretimi için destek oldu. 2.413.944 dolarlık bir anlaşmaya aracı olan Gülseven, “168.976 dolarlık komisyonumu ödemedi. Kıyafetler teslim edilince Kanye’nin şirketi komisyonu düşürdü ve sadece 77.246 dolar ödediler üstelik açıklama yapmadılar” ifadesini kullandı.