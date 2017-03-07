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Kaplumbağanın midesinden 5 kilo ağırlığında bozuk para çıktı

Tayland'da bir yeşil deniz kaplumbağasının midesinden 915 tane bozuk para çıkarıldı. "Banka" lakabı takılan kaplumbağanın turistlerin iyi şans getirmesi için havuza attıkları paraları yuttuğu belirtildi.
Sozcu.com.tr
10:147 Mart 2017
Dünya
Kaplumbağanın midesinden 5 kilo ağırlığında bozuk para çıktı
Tayland'da bir yeşil deniz kaplumbağasının midesinden 915 tane bozuk para çıkarıldı. "Banka" lakabı takılan kaplumbağanın turistlerin iyi şans getirmesi için havuza attıkları paraları yuttuğu belirtildi.

Bangkok’ta veterinerler tarafından ameliyata alınan 25 yaşındaki dişi kaplumbağanın midesinden 5 kilo ağırlığında 915 tane bozuk para çıkarıldı.

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Taylandlılar kaplumbağalara atılan bozuk paranın kendilerine “uzun bir ömür” getireceğine inanıyorlar.

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Bozuk paraları yutan “Banka”nın ağırlık nedeniyle karın bölgesinde kabuğunun kırıldığı ve bunun hayatını tehdit eden bir enfeksiyona sebep olduğu anlaşıldı.

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Beş veterinerin girdiği ameliyatta saatlerce anesteziyle uyutulan kamplumbağanın sağlığına kavuştuğu ancak önümüzdeki iki hafta boyunca sıvıyla besleneceği açıklandı.

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Son güncelleme: 10:2307.03.2017
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