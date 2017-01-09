Kardashian soygununda 16 kişiye gözaltı

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın 3 ay önce Paris'te uğradığı silahlı soygunla bağlantısı olduğu için 16 kişi Fransa'da gözaltına aldı.

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın 3 ay önce Paris'te uğradığı silahlı soygunla bağlantısı olduğu için 16 kişi Fransa'da gözaltına aldı.

Ekim ayında Paris Moda Haftası için gittiği kentte lüks dairesine giren iki hırsız tarafından silahla tehdit edilen Kardashian büyük korku yaşamıştı.

Hırsızların iple bağladığı ve banyoya kilitlediği Kardashian, yaklaşık 11,2 milyon dolar değerinde mücevheri çalınmıştı. Olaydan sonra sosyal medya paylaşımlarına ara veren güzel yıldız, ilk kez geçen hafta yeni bir fotoğraf yayınladı.

Kardashian’ın eşi Kanye West, olay sırasında New York’ta Meadows Müzik ve Sanat Festival’inde bir konser veriyordu, ancak haberi alınca konseri yarıda bırakmıştı.

Fransız polisi, sabah erken saatlerde gözaltına aldığı 16 kişiyi olay yerinde bıraktıkları DNA izleri sayesinde bulduklarını açıkladı.

Polis, olay yerindeki DNA’nın soygun sabıkası bulunan bir kişiyle eşleştiğini ve daha sonra bu şüphelinin temas kurduğu kişilerin takip edildiğini bildirdi.