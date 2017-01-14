Karmaşık yaşamın evrimleşmesinde önemli gelişme : Mikrop atalarımız ortaya çıktı

Araştırmacılar, biyoloji dünyasında, yeryüzünde evrimleşen tüm karmaşık yaşamın mikrop ailesinden başladığını düşünüyorlar. Mikroplar, Kuzey Mitolojisi'nin tanrılarından sonra Loki, Thot, Odin ve Heimdall olarak adlandırıldı ve Asgard adlı bir gruba ait olarak gösterildi.

Araştırmacılar, biyoloji dünyasında, yeryüzünde evrimleşen tüm karmaşık yaşamın mikrop ailesinden başladığını düşünüyorlar. Mikroplar, Kuzey Mitolojisi'nin tanrılarından sonra Loki, Thot, Odin ve Heimdall olarak adlandırıldı ve Asgard adlı bir gruba ait olarak gösterildi.

Dailymail’de yer alan habere göre, yeni araştırma, bunların yeryüzündeki karmaşık yaşamın başlangıcından sorumlu olabileceğini gösteriyor.

İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı Nature dergisinde yayımladıkları çalışmada, yeryüzünde karmaşık yaşamın nasıl geliştiğine dair en önemli sorulardan birine yanıt öneriyorlar.

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Dünyada üç tür hayat vardır. Bakteri, arkea ve ökaryotlar



Bakteri ve arkealar, Dünya’nın ilk kez oluştuğu döneme denk gelen 3.7 milyar yıl önce oluştu, fakat ökaryotlar için bu süre 1.5 milyar yıl sonrayı buldu.

ÖKARYOTLAR NASIL OLUŞTU?

Araştırmanın yazarları “Ökaryotik hücrenin kökeni, gezegenimizdeki yaşamın tarihi içinde önemli evrimsel yeniliklerden biri olarak görülüyor. Halen, ökaryotik hücrelerin karmaşık doğasının nasıl ortaya çıktığı modern biyolojinin ana sorunlarından birini oluşturur.” diyor.

Yeryüzünde yaşayan bitkiler, hayvanlar ve hatta fungiler gibi her karmaşık yapıdaki organizma ökaryot hücrelerden oluşur.

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Bu hücreler, mitokondri veya kloroplastlar gibi diğer organellerin yanı sıra bir membran(hücre zarı) içinde bağlanan genetik materyali de içerirler.

Bakteriler gibi, prokaryotik hücrelerin arkeaya dahil edilmesinin ilk kez yeryüzünde ortaya çıktığı düşünülmektedir. İlgili bakterilerin uzun yıllar boyunca alfaproteobakteriler sınıfına dahil olduklarına dair kanıtlar ortaya konmuştu, ancak tam da hangi arkeanın içine dahil edildiği bir gizem olarak kaldı.

KÖKENİ GİZEMLİ KALMIŞTI

Bu yeni araştırmanın yazarları, şimdiye kadar, mitokondriyalın alfaproteobakteriyel kökeninin, arkeal konakçı hücrelerin doğasıyla ve kimliğiyle anlaşılmaz boyutta kaldığını belirtiyorlar.

Yeni araştırmaya göre, Asgard mikrop kolonisinden birisinin, bu bakterileri yutmaktan kaynaklı daha büyük ve daha karmaşık bir ökaryot haline dönüşmesinde sorumlu olduğu ortaya konuyor.

Araştırmacılar, 2015 yılında, Grönland ve Norveç arasındaki okyanusun altında keşfedilen mikroorganizma Lokiarkea’ya veya Asgard ailesinin bir parçası olan Loki’ye ait akrabalar buldu.

Geçen yıl Austin Üniversitesi’nen bir ekip Kuzey Carolina’da Thorarkea(veya Thor) olarak adlandırılan ve Loki’nin yakından ilişkili olduğu bir arkeonun DNA izlerini buldu.

Yeni raporda, dünyanın uzak bölgelerindeki Loki akrabalarına kanıtlara dair olarak Yellowstone Milli Parkı’ndan, Japonya yakınlarındaki derin deniz bacalarındakn ve Yeni Zelanda’daki bir ılıcadan bahsediliyor.

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Makalenin yazarlarından, Dr. Thijs Ettema, “Laboratuvarda yetiştirilmeyen mikroplardan genom verilerini elde etmek için yeni yöntemler kullanılarak, ökaryotik hücrelerin evrimleştiği konakçı hücre ile ilgili yeni bir arkeal grup tespit ettik. ”

Diğer yazar Upsala Üniversitesi’nden Dr. Jimmy Saw ise; ” Çok heyecan verici zamanlar. Bulgularımız, çevreden doğrudan elde edilmiş genetik materyalin analizine dayanmaktadır. Aslında bu hücreleri gerçekte hiç görmedik.İlginçtir ki bu yeni gruplar, sadece derin denizlerde değil, dünyanın çeşitli yerlerinde Loki olarak bulunurlar. Şu ana kadar en çok tortul tabakalarda bulunduğunu tespit ettik.” diyor.

GÜÇLÜ BİR KANIT NİTELİĞİNDE

Araştırma, bu Asgard arkeaları ile ilişkili biri soydan evrimleşen ökaryotlara dair güçlü bir kanıt olarak görülüyor.

Makalenin diğer yazarı Kasia Zaremba Niedzwiedzka ise “Yaşam ağacında, Asgard arkeası ökaryotlarla iyi desteklenmiş bir gruptur. Bu ortak bir soy bilgisine sahip olduklarını gösteriyor. Çalışmanın bu kısmı oldukça karmaşıktı ve daha fazla veri sağlamanın faydalarını görecektik. Bu hikayenin sonu değil, tam tersi başlangıcıydı.” diyor.

Asgard genomları daha ayrıntılı analiz edildiğinde ise sürpriz sonuç ortaya çıktı.

Makalenin yazarlarından Anja Spang bu kısmı şöyle anlatıyor: ” Asgard arkeasının ökaryotik hücrelere kompleks karakteri veren yapıların oluşumunda rol oynayan birkaç gen de dahil olmak üzere, ökaryotlarla benzersiz nitelikte birçok geni paylaştığını gördük. Bu genler şimdiye kadar ökaryotların içinde bulunmuştu ki bu arkeaların bir şekilde karmaşık hale gelmeye hazır olduklarını gösteriyor.”

Buna rağmen, resim bunun nasıl olduğunu netleştirmek ise oldukça uzak olarak yorumlanıyor.

Thijs Ettema, “Mikroskop altında Asgard hücrelerini yalıtıldığını ve büyütüldüğünü görmenin harika olurdu. bunun karmaşık hücrelerin nasıl evrimleşti konusunda daha önemli ipuçları sağlayacağını düşünüyorum. Nihayetinde mikrobik atalarımız ortaya çıkacak.” diyerek yol haritalarını anlatıyor.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL