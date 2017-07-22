Katar Emiri krizden bu yana ilk defa konuştu: Bu kampanya önceden planlanmıştır

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada, "Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ileeşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın ilişkileri dondurduğu 5 Temmuz’dan beri ilk kez konu hakkında açıklama yapan Şeyh Temim “Hükümetler arasındaki siyasi farklılıklardan halkların etkilenmesini engellemenin zamanı geldi” dedi.

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‘HAYAT NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR’

Katar halkına televizyondan seslenen Şeyh Temim, ‘kuşatma’ olarak tanımladığı, 4 Arap ülkesinin ülkeye geçen ay uygulamaya başladıkları yaptırımlara rağmen ‘Katar’da hayatın normal şekilde devam ettiğini’ de söyledi. Katar Emiri, “Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ileeşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık” ifadelerini kullandı.

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‘DİYALOĞA HAZIRIZ’

Sputnik’in haberine göre; ülkesinin, anlaşmazlıkların çözümü için abluka uygulayan ülkeler ile “egemenliğe saygı üzerine kurulu” diyaloğa hazır olduğunu belirten Şeyh Temim şunları söyledi:

“Herhangi bir krizin belli ilkeler üzerine çözülmesi gerekiyor. Öncelikle tüm devletlerin egemenliğine ve iradesine saygı çerçevesinde bir çözüm üretilmeli. Ayrıca bir taraf diğer tarafa dayatmada bulunmamalı aksine karşılıklı anlaşmalar ve herkesi bağlayan ortak yükümlülükler olmalı. Biz tüm anlaşmazlıklara çözüm üretmeye ve diyaloğa hazırız.”

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye’nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, “Türkiye’ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Katar Emiri açıklamasında ayrıca “Hükümetler arasındaki siyasi anlaşmazlıkların bedelini halkların ödemesini durdurmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.