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Katar krizinde flaş gelişme

Körfez’de yaşanan Katar krizi yeni bir dönemece girdi. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, krizini sona erdirmek üzere Katar’a sundukları 13 maddelik talep listesinin reddedilmesinin ardından, siyasi, ekonomik ve hukuki ‘yeni önlemler’ alacaklarını açıkladı.

03:307 Temmuz 2017
Dünya
Katar krizinde flaş gelişme
Körfez’de yaşanan Katar krizi yeni bir dönemece girdi. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, krizini sona erdirmek üzere Katar’a sundukları 13 maddelik talep listesinin reddedilmesinin ardından, siyasi, ekonomik ve hukuki ‘yeni önlemler’ alacaklarını açıkladı.

Katar'ın 13 maddelik talep listesini reddetmesinin ardından ortak bir açıklama yapan 4 Arap ülkesi, Katar'ın kararının ‘terör gruplarıyla bağlantısını kanıtladığını' ifade ederken ‘yeni önlemler' alınacağını bildirdi. 4 Arap ülkesi, 13 maddelik listenin artık ‘geçersiz' olduğunu da duyurdu.

Açıklamada, “Katar hükümeti anlaşmazlıkları çözmek için yürütülen diplomatik çabaları sabote etti. Katar'ın talepleri reddetmesi, bölgenin istikrarını ve güvenliğini sabote etmeye devam edeceğini doğrulamıştır” denildi. Açıklamada, “Alınacak önlemler, Katar halkını değil, hükümetini hedef alınacaktır” ifadelerine de yer verildi.

Son güncelleme: 03:4507.07.2017
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