Katar’a verilen ek süre azalıyor

Körfez'de suların ısınmasına sebep olan Katar krizi için kritik bir dönemece giriliyor. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in 13 maddelik talebini reddeden Katar'a verilen ek 48 saat sona eriyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 7 Arap ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almasının ardından başta ABD, Rusya ve Türkiye olmak üzere birçok ülke açıklamalarda bulunmuştu.

Katar krizinin detayları ve krizde öne çıkan detaylar şu şekilde:

• Her şey, ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği dünya turu sonrasında başladı. Trump, Suudi Arabistan’a ve İsrail’e yaptığı ziyaretin ardından bazı Arap ülkeleri Katar’la diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.

• Bahreyn, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler’in bu hamlesinin temelinde Katar’ın teröre destek verdiği ve finansal yardımda bulunduğu iddiaları bulunuyordu.

• Bu ülkeler ile Katar arasındaki uçuşlar ve ticaret durdurulurken, ABD, AB ülkeleri ve Türkiye’den diyalog çağrısı geldi. Kuveyt arabulucu olarak tarafları bir araya getirmeye çalışacağını ilan etti.

• 7 ülkenin Katar’a gönderdiği talep listesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

• Arap ülkelerinin Katar’dan istediği talepler arasında Al Jazeera’nın kapatılması ve Katar’daki Türk askerlerinin ülkeden çıkarılması da vardı. Katar, bu taleplerin uygulanamaz ve kabul edilemez olduğunu söyleyerek bunları gerçekleştirmeyeceğini dile getirmiş ve bir mektup göndermişti.

• Bu gelişme üzerine Birleşik Arap Emirlikleri, ek yaptırımların uygulanabileceğini ve Katar’ın Körfez İşbirliği Teşkilatı’ndan çıkarılabileceğini açıklayarak Katar’a 3 Temmuz Pazartesi gübü 48 saatlik ek süre verme kararı aldı.

• Bu krizde Türkiye net bir şekilde Katar'ın yanında pozisyon aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Katar’a karşı yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen söylemek istiyorum. Karşılıklı diyalogla çözülmelidir. Katar’ın soğukkanlı tutumunu takdirle karşılıyoruz” demişti. Erdoğan, 13 maddelik talep listesinde yer alan “Katar'daki Türk üssü kapatılsın” maddesini ise “Türkiye'ye saygısızlık” olarak nitelendirmişti.

• Öte yandan Türkiye İran'la birlikte abluka altına alınan Katar'a en çok yardım eden ülke. Zira gıda ihtiyacının yüzde 90'ı ithalata dayanan ülke, bu açığını Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağlıyordu.

Tartışmaların ilk günlerinde nispeten tarafsız bir tutum sergileyen AB ülkeleri de konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak pozisyon değişikliğine gitti. Bugün Körfez ülkelerini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar krizinin uzayabileceğini söyledi. Bakan ayrıca “Katar uyruklu kişilerin radikal gruplara olası desteğinin” ciddi şekilde görüşülmesi gerektiğini belirtti.