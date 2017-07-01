Katar’dan Birleşmiş Milletler’de lobi hamlesi

Körfez'de suların ısınmasına sebep olan Katar krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Doha merkezli Al Jazeera, Katar'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleriyle görüştüğünü öne sürdü.

Katar merkezli Al Jazeera, komşuları tarafından ablukaya alınan Doha yönetiminin New York’ta lobi çalışmalarına başladığını iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Suudi Arabistan’ın 13 maddelik talep listesine yanıt vermeyen Katar’ın üst düzey yetkililerinin New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temsilcileriyle temasta olduğu belirtildi.

5 Haziran’da diplomatik ilişkileri kesen bu ülkelere karşı lobi yapan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Es Sani’nin, New York’taki BM Güvenlik Konseyi’nin geçici temsilcileriyle bir araya geldiği ve ablukanın kaldırılması için yardım istediği kaydedildi. Al Jazeera’ya konuşan Es Sani, BMGK üyelerine durumla ilgili güncelleme yaptığını söylerken, bu ülkelere çağrıda bulunduğunu da vurguladı. Es Sani’nin ülkelerin blokajı kaldırmak için çağrıda bulunmasını istediğini söylediği belirtilirken, Katar’ın ciddi bir diyalog içinde olarak bu sorunu ortadan kaldırmayı önerdiği kaydedildi.