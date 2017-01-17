Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları 3 yıl sonra sona erdi

2014 yılında Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirdiği sırada 239 yolcusuyla kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağını 3 yıldır süren arama çalışmaları sonlandırıldı.

Malezya Havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı 2014 yılında MH370 sayılı Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirdiği sırada 239 yolcusu ile kaybolmuştu. 3 yıldır süren kayıp Malezya uçağını arama çalışmalarının bugün sonlandırıldığı bildirildi.

120 BİN KİLOMETRELİK ALANDA BULUNAMADI

Avustralya, Çin ve Malezya tarafından yapılan ortak açıklamada, arama çalışmalarını sonlandırma kararının 120 bin kilometrekarelik alanda yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamamasının ardından verildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Tüm çabalarımıza rağmen arama çalışmaları kapsamında uçağın yeri tespit edilemedi. Çalışmaları sonlandırma kararı, basit bir şekilde alınmadı denildi” denildi.

Malezya Havayollarına ait yolcu uçağı, 2014 yılının Mart ayında gerçekleştirdiği Kuala Lumpur-Pekin seferi esnasında kaybolmuştu. 3 yıl süren arama çalışmaları kapsamında bugüne kadar uçağın 20 parçasından yalnızca 7'si bulunmuştu.