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Kendini başarılı bir iş adamı olarak tanıttı! Gerçek ortaya çıkınca sevgilisini 88 yerinden bıçakladı

34 yaşındaki Irina Kozlova, boşanmasından sonra Evgeny Markov adındaki adamla görüşüyordu. Ne yazık ki kendisi korkunç bir cinayetin kurbanı oldu.

21:2427 Aralık 2017
Haberler Dünya
Kendini başarılı bir iş adamı olarak tanıttı! Gerçek ortaya çıkınca sevgilisini 88 yerinden bıçakladı
34 yaşındaki Irina Kozlova, boşanmasından sonra Evgeny Markov adındaki adamla görüşüyordu. Ne yazık ki kendisi korkunç bir cinayetin kurbanı oldu.

Daily Mail’in haberine göre  34 yaşındaki Irina Kozlova, boşanmasından sonra Evgeny Markov adındaki adamla görüşüyordu. Ne yazık ki kendisi korkunç bir cinayetin kurbanı oldu.

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Rus kayakçı, sevgilisinin isteğiyle Mini Cooper’ını en sevdiği manzaraya çekti. Evgeny ona bir sürprizi olduğunu ve gözlerini kapatmasını söyledi.

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Sonra kendisini 88 yerinden bıçakladı. Irina’nın cesedi Ust-Mana köyü yakınlarında Yenisey Irmağı’na bakan bir manzara noktasında bulundu.
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Irina yerel halk tarafından popüler bir kayakçı ve snowboardcu olarak biliniyordu.

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İtirafında cinayetin sebebi olarak Irina’ya başarılı bir iş adamı olduğu konusunda yalan söylediğini ve Irina’nın yalanını öğrendiğini gösterdi.

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Evgeny polislere gerçeği öğrendiğinde Irina’nın onunla dalga geçtiğini söyledi.

Sonra ona bir sürpriz yapacağını söyleyerek kandırdı ve götürdüğü tepede onu bıçakladı.

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