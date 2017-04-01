Kerkük’ü Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlama hazırlığı

Kerkük'te resmi binalara Kürdistan bayrağı asılması tartışmaları henüz bitmemişken kentte çok tepki çekecek yeni bir karar alındı. Kerkük İl Meclisi üyesi İbrahim Halil, kentin Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'ne katılması için oylamaya gideceklerini söyledi.

Kerkük'te resmi binalara Kürdistan bayrağı asılması tartışmaları henüz bitmemişken kentte çok tepki çekecek yeni bir karar alındı. Kerkük İl Meclisi üyesi İbrahim Halil, kentin Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'ne katılması için oylamaya gideceklerini söyledi.

DHA’nın Erbil merkezli Rudaw TV’nin haberinden aktardığına göre, Kerkük İl Meclisi’nin kentin Kürdistan Bölgesi idaresine katılması için oylamaya gidecek.

Geçen hafta Kürt bayrağının resmi binalara asılması kararını alan meclisin bu tavrı tartışılırken, Kerkük İl Meclisi üyesi İbrahim Halil, kentin Kürdistan Bölgesi yönetimine katılıp- katılmaması için oylamaya gideceklerini söyledi.

İLGİLİ HABER Bu rezalete garip savunma

ARAPLARI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

İbrahim Halil, 41 üyesi olan Kerkük İl Meclisi’nde şimdiden 22 imza topladıklarını, Kürt partilerin oluşturduğu Kardeşlik Listesi, çoğunluğu sağlamak için kentteki Arap üyeleri ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Halil, İl Meclisi’nde aldıkları kararı Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne sunacaklarını belirterek, “Bu yasal ve meşru bir taleptir. Seçmenlerimize Kerkük’ün Kürdistan Bölgesi’ne bağlanacağı sözü verdik. Kürdistan Bölgesi Hükümeti de aynı amaçla bir proje hazırlamalı” diye konuştu.

“BAĞDAT’I DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ”

Irak Kürt bölgesel yönetiminin Tartışmalı Bölgeler Sorumlusu olan ve aynı zamanda Kürdistan İslami Birlik Partisi Başkanlık üyesi olan Nasreddin Sindi, üst düzey bir komisyon oluşturup bu taleplerini en yakın zamanda Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne ileteceklerini belirterek, “Ne zamana kadar Bağdat’ı bekleyeceğiz? Bu konuda adım atmanın zamanı gelmişti” dedi.

İLGİLİ HABER Kerkük'te Kürdistan bayrağına onay

2008’de alınan karar iptal edilmişti

Rudaw TV, Kerkük İl Meclisi’nin bayrak kararından sonra Erbil’in tavrına göre ikinci adımı attığını bildirirken, 2008 yılında Kerkük İl Meclisi, 3’te 2 çoğunlukla Kerkük’ün Kürt bölgesine bağlanması Irak bölgesel Kürt yönetimine bağlanması kararı almış ancak, söz konusu karar, Irak Anayasası’na uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği hatırlatıldı.