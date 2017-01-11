Kıbrıs görüşmelerinde iki taraf da haritalarını sundu

İsviçre Cenevre'de Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için düzenlenen müzakerelerin son gününde taraflar haritalarını sundu.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde devam eden müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis kendi haritalarını sundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM’nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs’taki tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM’nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını duyurmuştu. Eide, bazı medya organlarında yayınlanan haritaların gerçeği yansıtmadığını, konunun çok hassas olduğunu, haritayı sadece Kıbrıslı iki lider ve iki harita uzmanı ve kendisi de dahil sadece beş kişinin göreceğini belirtmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre’de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde sürdürülen çabalar son aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Ada’daki iki tarafın katılımıyla Cenevre’de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı gerçekleştirilecektir” denildi.