Kıbrıs’ın kaderi bu hafta belli olacak!

50 yıldan fazladır çözülemeyen Kıbrıs sürecinde, en kritik haftalardan biri yaşanıyor.

Kıbrıs’ta Türk ve Rum Liderler dün İsviçre’de biraraya geldiler. Ancak asıl kritik görüşmeler, hafta sonuna doğru, 12 Ocak’ta gerçekleşecek: 12 Ocak’ta Kıbrıslı Rum ve Türk liderlere, Ada’daki üç garantör ülke, Türkiye, İngiltere ve yunanistan da katılacak. Garantör ülkelerin de hazır bulunacağı toplantılarda, Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil etmesi bekleniyor. Erdoğan son anda gitmekten vazgeçerse, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil edilecek.

KRİTİK KONU: GARANTİLER

Kıbrıs’ta KKTC’nin bir önceki cumuhrbaşkanı Derviş Eroğlu ile başlayan, ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Anastasiyades arasında yaklaşık üç yıldır devam eden görüşmelerde, pek çok konu masaya yatırıldı, bazı konularda da uzlaşmaya çok yaklaşıldı. Kıbrıs müzakereleri, altı başlık üzerinden gerçekleştiriliyor;

– Yönetim sistemi

– Mülkiyet

-Toprak

– mülkiyet

-AB

-Garantiler

TARAFLARIN TEZLERİ

GARANTİLER- Bu başlıklar arasında en kritik başlığı, üç garantör ülkenin de katılacağı zirvede ele alınacak “garantiler” başlığı oluşturuyor. Rumlar, Kıbrıs’ta bir çözüm üzerinde uzlaşma sağlanması halinde, tüm garantilerin kalkması gerektiğini savunuyor. Türk tarafı ise, çözüm olsa da, olmasa da Türkiye’nin fiili ve aktif garantisinden vazgeçilmesine karşı çıkıyor. Bir başka garantör ülke olan İngiltere, “garantörlük hakkından vazgeçebileceği” mesajını verirken, üçüncü garantör Yunanistan da, açıkca dile getirmese de garantörlük konusunda “çok ısrarlı olmayacağı” izlenimi veriyor.

RUMLAR, “ÖNCE TOPRAK VE GARANTİLERİ HALLEDELİM” DİYOR

Kıbrıs’ta son çözüm sürecinde, çözüme en yakın olduğu söylenen dönem geçen yılın Kasım ayında Ada’daki Rum ve Türk liderlerin İsvire’de

gerçekleştirdikleri görüşmelerde olmuştu. Ancak İsviçre’de geçen kasım ayındaki görüşmelerde, altı başlığın tümünün birden görüşülmesi üzerindeki uzlaşmaya rağmen Kıbrıs Rum tarafı, toprak (harita) ve garantiler konusunun ele alınmasını istemişti. Türk tarafının ise sadece iki konunun “cımbızlanarak” öne çıkarılmasına karşı durması üzerine, Kasım’da uzlaşma yaşanmamış, görüşmeler Ocak ayına bırakılmıştı.

AB, EKONOMİ VE YÖNETİM BAŞLIKLARINDA İLERLEME OLDU

Kasım ayında, Kıbrıslı Rum ve Türk liderler arasındaki görüşmelerde Avrupa Birliği, ekonomi, mülkiyet ve yönetim başlıklarında ciddi ilerleme kaydedilmişti. Ancak bu maddelerde bile yaklaşık 70 noktada pürüz olduğu açıklanmıştı. İki liderin 12 Ocak’a kadar olacak görüşmelerde de bu 70 maddelik pürüzü aşmaya çalışması bekleniyor.

TOPRAK- 12 Ocak sonrasında gündeme gelecek bir başka önemli başlık ise toprak olacak, Türk tarafı anlaşmada Ada’nın yüzde 29,2’si kadar

toprağın, anlaşma sağlanırsa oluşacak “Türk Federe Devleti”ne verilmesini talep ediyor. Rumlar ise bu oranın düşmesini istiyor. Görüşmelerde her iki taraf da kendi haritasını oluşturacak ve bu haritalar üzerinden toprak konusu müzakere edilecek.

YENİ BM GENEL SEKRETERİ DE BEŞLİ GÖRÜŞMEYE KATILACAK

İsviçre’de 12 Ocak’ta, üç garantör ülke liderinin de hazır bulunacağı beşli konferansta, BM’nin göreve yeni başlayan Genel Sekreteri Guterres’in de hazır bulunması bekleniyor. AB temsilcileri ise doğrudan masaya oturmayacak. AB’den İsviçre’de hazır bulunacak olan üst düzey yetkililer, ancak ihtiyaç olduğunda toplantıya dahil edilecekler.