Kıbrıs’ın üçte ikisi büyüklüğünde buzdağı koptu

Şu ana dek kayıtlara geçen en büyük buzdağlarından biri, Antarktika'dan koptu. Kıbrıs'ın yaklaşık üçte ikisi büyüklüğündeki kütle, bölgedeki deniz ticaret yollarında problem yaratabileceği kaygısıyla gözlem altında tutulacak.

Dev buzul bloğunun yüzölçümü 6 bin kilometrekare. Bir Amerikan uydusu buzdağını Larsen C Buz Sahanlığı diye bilinen bölgeden geçerken görüntüledi.

Çatlağın ayrılması 2014’ten itibaren arttı ve her an kopuş olabileceği söyleniyordu. 200 metreden kalın yassı buzdağı, kısa vadede çok hızla çok uzağa gitmeyecek. Ancak gözlemlenmesi gerekecek. Akıntılar ve rüzgâr buzdağını gemi güzergahlarını tehdit edebileceği Antarktika’nın kuzeyine sürükleyebilir.

1 trilyon tonluk ağırlığa sahip olduğu tahmin edilen buzdağının 5800 kilometre karelik bir alanı kapladığı biliniyor.