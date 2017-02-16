Son dakika… Kıbrıs’ta müzakere krizi: Rum lider kapıyı vurup çıktı

Rum lider Nikos Anastasiadis'in müzakere görüşmelerinde masayı terk ettiği öğrenildi.

Kıbrıs’ta Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis bugün baş başa görüşme için adadaki ara bölgede bir araya geldi. Birleşmiş Milletler temsilcisinin de katılımıyla yapılan görüşmede Rum liderin öfkeyle salonu terk ettiği öğrenildi.

KRİZİN SEBEBİ: ENOSİS ANMASI

Krizin sebebi, Rum Meclisi’nin, 1950’de yapılan “Enosis” yani “adanın Yunanistan’la birleşmesi” oylamasının okullarda anılması kararına Türk tarafının karşı çıkması. Halk oylamasına sadece Kıbrıs Rumları katılmış ve yüzde 96 oranında Enosis’e destek verilmişti.

BÜYÜK BİR ÖFKEYLE SALONU TERK ETTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anastasiadis’in büyük bir öfkeyle “Söyleyecek bir şeyim yok” deyip kapıyı vurup çıktığını açıkladı.

Akıncı bu davranışın saygı çerçevesinin çok dışında bir davranış olduğunu söyleyerek, Rum Lider Anastasiadis in bu davranışına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi ve “Çekip gittikleri kapıyı yeniden açmak kendi ellerindedir” değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, Rum Lider Anastasiadis’e, Rum Meclisinin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının yarattığı sıkıntıyı, talihsizliği izah etmeye çalıştıklarını söyledi.

“VAHİM BİR KARAR”

Konu geçen haftadan bu yana adada kriz meselesi halindeydi. Mustafa Akıncı, Rum Meclisi'nde alınan Enosis oylamasının kutlanılması kararını vahim bir gelişme olarak değerlendirerek birkaç gün önce şunları kaydetmişti:

“Rum Meclisi'nde 1950'leri ve Enosis hayallerini yeniden gündeme taşıyan bir karar üretildi. Bu kararın içeriği, 1950'lerde yapılmış olan Enosis amaçlı plebisit ya da oylama ya da referandum – adına ne istersek diyelim – ancak kiliselerde defterlerin açıldığı ve bunun Rum toplumunca imzalatıldığı aleni bir oylama şeklinde yapılan ve yüzde 96 oranında bir çoğunlukla Enosis'in talep edildiği olayın Rum okullarında her yıl kutlanması, anılması anlamında bir karar. Tabii 2017 yılında 1950'lerin bir olayının yeniden gündeme taşınması ve bu olayında Enosis gibi Kıbrıs Türk halkında yıllardır kaygılara neden olan bir olay olması son derece vahim bir gelişme olmuştur.”Bu vahim gelişmeyle ilgili olarak irdelenmesi gereken boyutlarının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, ELAM gibi Meclis'te küçük bir yer tutan, ırkçı vefaşist bir partinin Meclis'in çoğunluğunu beraberinde sürüklemesinin üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konu olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Akıncı irdelenmesi gereken bir diğer boyutun ise müzakereleri birlikte yürüttükleri Rum lider Anastasiadis'in partisinin (DİSİ'nin) böyle bir olaya meclisteki komitede doğrudan onay vermesi, ardından da mecliste çekimser kalmak süretiyle yani dolaylı bir şekilde böyle bir kararın alınmasına vesile olması olduğunu dile getirdi. Üçüncü boyutunun ise Rum gençliğini ilgilendiren kısmı olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Akıncı sözlerine şöyle devam etti:“Biz Kıbrıs'ta ortak gelecek, federal bir Kıbrıs kurmaya çalışıyoruz. Bunu her iki toplumun gelecek kuşakları için yapmayı hedefliyoruz. Bugün çözümden en uzak kesim hangi kesimdir diye sorgulandığında bu kesimin de güneydeki Rum genç kesimin olduğunu tüm araştırmaların gösterdiği bir durumda Rum gençlerine 1950'lerin Enosis hayalini canlı tutacak mesajların verilmekte olması bu gelişmenin vahametini bir o kadar daha arttırmış bir durumdur.”