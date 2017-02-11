Kimse ne olduğunu anlayamadı… Bir anda infilak etti!

Tayland'ın turist cenneti Pattaya'da bir dövmecide çekilen görüntüler izleyen herkesi dehşete düşürüyor.

İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, bir dövmeci müşterisinin göğsüne dövme yapmak için mürekkep enjekte ederken görülüyor.

Etraflarında da bu işlemi izleyen insanlar var. Buraya kadar her şey olağan… Fakat dövmecinin son hamlesinde kadının memesi bir anda infilak ediyor. Patlamayla birlikte dükkândaki herkes yere yatıyor.

Tabii olayın asıl yüzü daha sonra ortaya çıkıyor. Dövmeci ve dövme yaptıran kadın sevgili. Müşteri kılığında koltuğa oturan kadın, sevgilisinin dükkanının reklâmını yapmak için tişörtünün içine balon yerlerştiriyor. İşlem sırasında da iğne balonu patlatıyor.