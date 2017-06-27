Koalisyon uçakları IŞİD hapishanesini vurdu

ABD liderliğinde IŞİD’e karşı savaşan uluslararası koalisyon uçaklarının Suriye’nin IŞİD’in elindeki Mayadin kentindeki IŞİD kontrolündeki hapishaneyi vurması sonucu 57 kişi yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü'nün (SOHR) verdiği bilgiye göre yaşamını yitirenlerden 42'si IŞİD'in elindeki esirlerden oluşuyor.

SOHR'den verilen bilgiye göre ABD liderliğindeki koalisyon uçakları Mayadin kentinin 45 kilometre uzağındaki Suriye'nin Deyrizor kenti civarını dün yedi kez bombaladı.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada koalisyon uçaklarının dünkü bombalamalarda bir IŞİD merkezi ile bomba yapımında kullanılan bir fabrikanın vurulduğu açıklanmıştı.

Bir koalisyon sözcüsü IŞİD hapishanesinin vurulduğunu doğrulamamakla birlikte konunun araştırılacağını söyledi.