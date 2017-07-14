Kocası öldükten 2 ay sonra kayınbiraderiyle fotoğraf paylaşınca ortalık karıştı!

33 yaşındaki Ashley Murray eşi Michael Murray ile tartıştı ve ona koltukta yatmasını söyledi. Sabah uyandığında ise eşini ölmüş olarak buldu. 2 ay sonra ise genç kadın kayınbiraderiyle fotoğraf paylaşınca yakın çevresinin büyük tepkisini çekti.

Üç çocuk annesi Ashley Murray eşini kaybettikten sonra acısını kayınbiraderi Chris'le paylaştı. Bir süre sonra ikili sürekli birlikte vakit geçirmeye başladı. Michael Murray’in ölümünden 2 ay sonra sosyal medyaya birlikte fotoğraf koymaya başlayan ikili akraba çevresi ve arkadaşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Murray, eşi vefat ettikten sonra ilk gelenin ve kendisiyle çocuklarını teselli edenin eşinin kardeşi Chris olduğunu belirtti. Çocuklarının baba figürü görmeye alışık olduklarını söyleyen Murray, çocuklarının amcalarının yanında ne kadar mutlu olduğunu gördüğünde böyle bir oyun oynamaya karar verdiklerini söyledi.

Ashley önceliğinin çocuklarını korumak ve bu durumunda en iyi seçenek olduğunu belirtti. Chris ise yaşasaydı abisi Michael'ın bu durumu onaylayacağını ve eşiyle çocuklarına yardım ettiği için müteşekkir olacağını ifade etti. Genç adam, Ashley ile birbirlerine çok destek olduklarını ve hali hazırda 10 yıldır çok iyi arkadaş olduklarını söyledi.

Fakat aileleri bu duruma tepki gösteriyor ve onaylamıyor. Ashley, Chris ile birlikte olduklarına dair iddialara şiddetle karşı çıktı, geceleri ayrı odalarda yattıklarını söyledi.