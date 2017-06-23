Körfez ülkelerinden Katar’a ‘Türkiye’ talebi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması için 13 maddelik bir talepler listesi hazırladı.Maddeler arasında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyor.

İlgili maddede, “Yakın zamanda kurulan Türkiye askeri üssünü kapatın ve Katar sınırları içinde Türkiye ile askeri işbirliğini durdurun” ifadesi yer alıyor.

Savunma Bakanı Fehmi Işık kendilerine herhangi bir talep edilmediğini belirtti. Işık bununla birlikte, “Ama varsa bu, ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir” dedi.

Türkiye, krizin başından bu yana Katar’a yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yapıyor.

Krizin oraya çıkmasının hemen ardından, Katar’a Türk askerinin konuşlanmasının önünü açacak kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Pazar günü itibariyle TSK mensuplarının Katar’a intikali başlamıştı.

Listede ayrıca Katar merkezli ve uluslararası yayın yapan El Cezire televizyonunun kapatılması, Yemen’de hükümete karşı savaşan Şii Husilere mali desteğin kesilmesi, İran ile diplomatik ilişkilerin dondurulması, terör örgütü olarak kabul edilen grup ve hareketlere maddi desteğe son verilmesi gibi maddeler de yer alıyor.

Bu örgütler; Müslüman Kardeşler, IŞİD ve El Kaide olarak sıralanıyor.