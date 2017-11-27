Korku filmi gibi… Kendi dışkısında boğuluyor

İngiltere'de yaşayan Kelly Yeoman, bir ameliyat sırasında doktorun neşterle bağırsağını kesmesi sonucu ölümden döndü. Dışkı genç kadının iç organlarına sızarken, "Param olmadığı için tekrar ameliyat olamıyorum. Nefes almakta güçlük çekiyorum ve sürekli yatmak zorundayım" diyor.

Bu kadarı da olmaz artık dedirten bir olay İngiltere’de yaşandı. İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Kelly Yeoman geçtiğimiz aylarda bir ameliyat olduktan sonra kabus yaşamaya başladı… 34 yaşındaki Yeoman’ın yaşadığı kabusun sebebi ise genç kadının ufak bir ameliyat sırasında yaşanan bir hata. Doktorun neşterle bağırsağını delmesi sonrasında Yeoman’ın dışkısı vücudunun içine sızmaya başladı.

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Son 11 haftadır Southmead Hastanesi’nde yatan genç kadın bir röntgen görüntüsünü Facebook üzerinden paylaştı. Yeoman, “Durumumu tam olarak anlayamayanlar için röntgenim… Röntgen sonuçlarına bakılırsa iç organlarımı göremiyorum. Bunun sebebi de dışkının iç organlarımın arasına sızması” ifadesini kullandı.

Röntgen sonucunda akciğerlerinin de nefes almakta zorlandığını söyleyen Yeoman, “Param olmadığı için hastanede ameliyat bekliyorum” ifadesini kullandı. Yeoman’ın arkadaşları ise internet üzerinden para toplamaya başlarken İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun’a kısa bir açıklama yaptılar. Arkadaşları, “Neşterin kayması sonucunda Yeoman’ın bağırsağı zarar gördü ve enfeksiyon kaptı. Bunun sonucunda bağırsağı çalışamıyor. Şimdi dışkı kusuyor ve nefes almakta zorluk çekiyor” ifadesini kullandı.

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Genç kadının toplanan parayla İngiltere’nin başkenti St. Mark’s Hastanesi’nde tedavi olması bekleniyor.