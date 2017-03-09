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Korkunç olay! Dişçiye gitti yüzü yok oldu!

Kamboçya'da 18 yaşındaki Suth Ret, diş çektirmek için dişçiye gitti, et yiyen bakteriye yakalandı. Genç kız şu anda hayat mücadelesi veriyor.
18:019 Mart 2017
Dünya
Korkunç olay! Dişçiye gitti yüzü yok oldu!
Kamboçya'da 18 yaşındaki Suth Ret, diş çektirmek için dişçiye gitti, et yiyen bakteriye yakalandı. Genç kız şu anda hayat mücadelesi veriyor.

Kamboçya’da 18 yaşındaki Suth Ret, rutin dişçi randevusuna gitti. Ancak genç kızın hayatı bu randevu sonrası tamamen değişti. Dişlerinden birini çektirmek için dişçiye giden genç kız üç aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

DİŞ ÇEKİMİ İÇİN GİTTİ 38 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ!
Daily Mail’in yaptığı habere göre; Suth Ret, diş çektirmek için dişçiye gitti. Ancak dişçide nekrotizan fasiit adı verilen et yiyen bakteriye yakalandı. Enfeksiyona zamanında müdahale edilmeyince bakteri kanına karışarak Suth’un cildini aşındırmaya başladı. Yüzünün bir kısmı eriyip giden genç kız, 38 kiloya kadar düştü. Doktorlar enfeksiyonun yüzünün tamamına yayılmasını engellemeye çalışırken bir yandan da genç kızın hayatını kurtarmak için mücadele veriyor. Suth, zamanla yarışıyor.

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