Korkunç vahşet!.. Zihinsel engelli kadını linç ettiler

Hindistan'da çocuk kaçırmaya teşebbüs ettiği sanılan zihinsel engelli bir kadın, linç edilerek öldürüldü.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin Murşidabad bölgesinde, zihinsel engelli olduğu bildirilen bir kadın, çocuk hırsızı olduğu gerekçesiyle öfkeli kalabalığın saldırısına uğradı.

Mithipur-Panagarh köyünde yaşayan Otera Bibi, sabah evden çıkıp bir daha dönmedi. Ailesi ise zihinsel engelli kadının sık sık ortadan kaybolmasına alışkın olduğu için arama ve polise ihbar etme gereği duymadı. Evden kaçan Bibi’nin, Dilip Ghosh’ta bir eve izinsiz girip, bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken ev halkı tarafından fark edildiği iddia edildi.

TRAKTÖRLE SÜRÜKLEDİLER, DÖVDÜLER, TAŞ ATTILAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Bibi’nin etrafı çok geçmeden büyük bir kalabalık tarafından kuşatıldı. 42 yaşındaki kadını bir traktöre bağlayıp sürükleyen, sopalarla döven ve üzerine taş atan gözü dönmüş kalabalık, olay yerine gelen polis tarafından kurtarılsa da, Jangipur Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet yetkilileri, linç anlarıyla ilgili iki video görüntünün olduğunu, zanlılarla ilgili soruşturma yürüttüklerini açıkladı. Polis Sözcüsü Anghshuman Saha, “Geçmişte çocuk kaçırıldığı birkaç gerçek olay yaşandığı için, sanıyoruz ki bu olaylar söylentiyi tetikledi ve bu talihsiz olay yaşandı” ifadelerinde bulundu.

Son dönemde Hindistan’ın Jharkhand bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının artmasının, bölgede paniğe neden olduğu biliniyor. Mayıs ayında da Jharkhand’da yine çocuk hırsızı olduğundan şüphelenilen iki adam linç edilmişti.