Korkutan uyarı: 8 milyon kişi açlık sınırında

BM, Yemen’de 8 milyon 4 yüz bin kişinin açlığa bir adım mesafede olduğuna vurgu yaparak savaşan tarafların ülkeye yardım ulaşmasına müsaade etmelerini istedi.

Yemen'de içi savaş sürerken Suudi Arabistan, İran yanlısı Husi milislerin Riyad'ı hedef alan bir füze fırlatması üzerine Suudi Koalisyon geçen ay Yemen'in limanlarını deniz trafiğine kapatmıştı.

Yemen, İnsani yardım koordinatörü Jamie McGoldrick Yemen limanlarına uygulanan ablukanın gevşetilmesine rağmen durumun hala çok kötü olduğunu söyledi.

McGoldrick Yemen'de deniz limanlarına uygulanan ambargonun devam etmesinin ülkeye yatık, gıda ve ilaç girişini engellediğini bunun da ihtiyaç sahibi olan insanların durumlarını kötü yönde etkilediğini söyledi. McGoldrick, Yemen'de açlığa bir adım uzakta bulunan insanların hayatları bizim sağlayacağımız su, gıda ve ilaç, barınağa bağlı olduğunu söyledi.

BM daha önce yaptığı açıklamada 8 milyon insanın açlık sınırında olduğunu belirtmişti. Şimdi bu sayısının 400 bin arttığı kaydedildi.

İran, Husi milislerine silah ve füze sağladığını iddiasını yalanlamıştı.

Yemen'de 3 yıldır devam eden iç savaşta 10 binden fazla kişi öldü, 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etti, bir milyon kişi de kolera gibi bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

ABD, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine Yemen hava deniz limanlarını insani yardıma açma çağrısı yaptı. (İHA)