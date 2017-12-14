Kosova, FETÖ’cüyü iade etmemeye karar verdi

Kosova'nın başkenti Piriştina'da bir savcı, Türkiye'nin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle iadesini istediği Uğur Toksoy aleyhindeki davadan, Türkiye'den sağlanmasını istediği belgelerin gelmemesi nedeniyle vazgeçti.

Reuters’ın aktardığı haberde Kosova’da Fethullah Gülen ile bağlantılı bir sivil toplum örgütünde çalıştığı bildirilen Toksoy, Hatay savcılığının talebi üzerine Ekim ayında Kosova’da tutuklanmıştı. Kosova savcısı davayı geri çekme kararıyla ilgili olarak mahkemeye bugün bilgi vererek, Türkiye Büyükelçiliği’nden ilgili kanıtları istemesine rağmen bunların gönderilmediğini söyledi.

Savcı, Türkiye’den kanıt gelirse, davayı yeniden açabileceğini de belirtti. Toksoy, Hatay savcılığının tutuklanmasını istediği 11 kişi arasında Kosova’da çalışan iki Türk’ten biri. Diğer isimlerin Avusturya, Tayland, Moritanya, Romanya ve Litvanya’da oldukları bildiriliyor.