Kraliçe Elizabeth hasta… 12 gündür görüntülenmiyor

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunu konuşuyor... İki haftadır hasta olan Kraliçe, hayatı boyunca bir kez bile kaçırmadığı Noel kutlamalarından sonra şimdi de yeni yılın ilk günü geleneksel olarak düzenlenen kilise ayinine katılamadı.

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunu konuşuyor... İki haftadır hasta olan Kraliçe, hayatı boyunca bir kez bile kaçırmadığı Noel kutlamalarından sonra şimdi de yeni yılın ilk günü geleneksel olarak düzenlenen kilise ayinine katılamadı.

Buckhingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada 90 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in “ağır soğuk algınlığına” yakalandığı belirtilmişti.

Noel kutlamalarına sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Kraliçe, kilisede yapılan yeni yıl ayinine de gidemedi.

Ayinden kısa süre önce Saray’dan yeni bir duyuru yapıldı ve Kraliçe’nin ağır soğuk algınlığının ardından sağlığını toparlama sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Yeni yıl ayinine Kraliçe’nin eşi Prens Phillip ve ailenin geri kalan üyeleri katıldı.

12 gündür görüntülenmeyen Kraliçe’nin kızı Prenses Anne annesinin sağlığıyla ilgili basının sorularına sadece, “daha iyi” diyerek yanıt verdi. Prenses Anne’in eşi Sir Tim Lawrence ise aynı soruya “çok kötü değil” demekle yetindi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Kraliyet kaynakları Sandringham House’ta bakımı süren Kraliçe’nin hastalıktan yeni kurtulduğunu fakat hâlâ sıcak tutulduğunu aktardı.

HAYATINDA İLK KEZ KATILAMADI

Kraliçe Elizabeth’in Noel kutlamalarına katılamaması ve bir süredir görüntülenmemesi üzerine özellikle sosyal medyada “Kraliçe öldü mü” sorularının yayılmasına neden oldu. Zira Kraliçe hayatında bir kez bile Noel kutlamalarını kaçırmadı.

64 yıldır tahtta olan Elizabeth programlarını iptal etmekten nefret ettiği biliniyor. Son 20 yılda Kraliçe’nin sağlık sorunları nedeniyle katılmaktan vazgeçtiği organizasyonların sayısı bir elin parmağını geçmiyor.

Kraliçe 2’nci Elizabeth 2003’te dizinden olduğu ameliyat nedeniyle iki kez ve mide problemi nedeniyle 2013 senesinde bir kez olmak üzere son 13 yılda sadece 3 kez hastaneye gitti.

Kraliçe Elizabeth’in annesi de sağlıklı uzun bir yaşam sürdükten sonra 2002 yılında 101 yaşındayken yaşamını yitirmişti.