Kremlin: Putin, ABD Dışişleri Bakanı’yla görüşebilir

Kremlin'den yapılan açıklamada, Moskova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Başkan Donald Trump döneminde iki ülke arasındaki ilk temas olması ve son dönemde Suriye’de yaşanan gelişmelerden ötürü gerilen ilişkiler nedeniyle büyük önem taşıyan ziyaretle ilgili Kremlin’den flaş bir açıklama geldi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı’nın Putin tarafından kabul edilmesi programda yer almıyordu.

Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Tillerson ve Putin’in bugün görüşme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında devam eden görüşme sonrası iki ismin Putin’i bilgilendirme olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

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Suriye ordusunun İdlib’de kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerine ABD’nin Humus yakınlarındaki bir hava üssünü vurması, Moskova ve Washington arasında gerilime neden olmuştu. ABD bu saldırı ile ilk kez Suriye hükümetini doğrudan hedef almıştı.