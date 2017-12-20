Kritik davada gözler jüride

Zarrab davası olarak başlayan fakat daha sonra Reza Zarrab'ın itirafçı olarak tanık konumuna geçmesiyle, "Atilla'ya Karşı ABD" olarak adı değiştirilen duruşmalar sona erdi. Bugün Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ilgili kararı jüri verecek.

Üç buçuk haftadır devam eden kritik davada geri sayım başladı… Atilla’ya Karşı ABD olarak adlandırılan davada Halkbak’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında karar verilecek.

Dünkü duruşmada Hakan Atilla ifadesini tamamladı. Savcılık ve avukatlar kapanış konuşmalarını yaptı. ABD yerel saati ile bugün sabah jüri oybirliğiyle kararı belirlemek için toplanacak. Kararın ne zaman verileceği bilinmiyor.

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Bugün 17:15’te jüri toplanacak ve 6 suçtan toplam 90 yılla yargılanan Atilla ile ilgili karar verecek.