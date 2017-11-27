Kritik Suriye kongresi ertelendi

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihinin ertelendiği açıklandı. RIA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Soçi'de yapılması planlanan kongre Şubat ayına kadar ertelendi.
Rusya önderliğinde gerçekleşmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle ilgili flaş bir açıklama yapıldı.
Rusya’nın RIA haber ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Soçi’de düzenlenmesi planlanan bu etkinliğin Şubat ayına ertelendiği duyuruldu.
Daha önce etkinliğin Kasım ayında düzenlenmesi kararlaştırılmış fakat bazı muhalif gruplar toplantı fikrini reddederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in planına itiraz etmişti.
Son güncelleme: 17:4627.11.2017