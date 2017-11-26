Küba’da seçimler yapılıyor: Adaylardan %35’i kadınlardan oluşuyor

Bugün gerçekleşen yerel meclis seçimleri için aday seçimlerine hâlihazırda Küba halkının %78'i katılım gösterdi.

Küba’da 168 yerel meclisteki 12 binden fazla koltuk için 27 binin üzerinde aday yarışacak. Seçimlere katılan adayların %65'i hali hazırda meclislerde görevi bulunmayan adaylardan, %35'i de kadınlardan oluşuyor.

Sol’un haberine göre, 26 Kasımda gerçekleşecek yerel meclis seçimleri için aday seçimlerine hâlihazırda Küba halkının %78’i katılım gösterdi. Hiçbir adayın %50 oya ulaşamaması durumunda seçimlerin ikinci ayağı için 5 Aralık tarihi belirlendi.

168 yerel meclisteki 12 binden fazla koltuk için 27 binin (ilk listede 60 bin 800 aday mevcuttu) üzerinde aday yarışacak. Seçimlere katılan adayların %65’i hali hazırda meclislerde görevi bulunmayan adaylardan, %35’i de kadınlardan oluşuyor.

Sürecin ikinci adımı, bölge parlamentoları ve Ulusal Meclis için temsilcilerin seçilmesi de, önümüzdeki yıl gerçekleşecek. Devlet Başkanı Raul Castro, önümüzdeki yıl içerisinde Ulusal Meclisin seçimini takiben devlet başkanlığını bırakacağını açıkladı.

Küba’da oy vermek zorunlu değil, ancak geleneksel olarak seçmenlerin %90’ından fazlası gönüllü olarak seçimlerde oy kullanıyor.